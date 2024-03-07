Лондон, 7 марта, 2024, 18:03 — ИА Регнум. В восточноевропейских странах начали задумываться о возможности нападения на Россию. Такое мнение 7 марта высказал колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного политика в одном из региональных государств.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

Автор материала задался вопросом, подойдёт ли премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на роль генерального секретаря НАТО, так как он вынужден будет удерживать разрозненную коалицию, включая «немцев-вегетарианцев» и высокопоставленного политика из страны Восточный Европы.

«Мы спрашиваем себя: «Зачем сидеть и ждать, когда Россия нападёт на нас? Почему бы нам не напасть на Россию?», — заявил последний.

Имя восточноевропейского политика и его страну в материале не назвали.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 7 марта секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что НАТО на военных учениях в Европе отрабатывает сценарий вооружённого конфликта с Россией. Он подчеркнул, что это усилит напряжённость и дестабилизирует ситуацию в мире.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 6 марта заявила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, в том числе на государства НАТО. Она напомнила, что именно Запад объявил Россию прямой угрозой, что прописано в доктринальных документах НАТО.

Президент России Владимир Путин 29 февраля, комментируя в ходе оглашения послания к Федеральному собранию прозвучавшие на Западе предложениях отправить войска НАТО на Украину, заявил, что сейчас последствия для интервентов окажутся ещё более трагичными, чем раньше. Российский лидер отметил, что всё, что придумывает Запад и чем он пугает весь остальной мир, грозит реальными ядерной войной и уничтожением цивилизации.