Киев, 4 мая, 2024, 17:45 — ИА Регнум. В Одессе и на территории Николаевской области прогремело несколько взрывов. Об этом 4 мая сообщило издание «Страна. ua».

Максим Блинов/РИА Новости

«Сообщают о взрывах в Николаевской области», — проинформировало издание.

Позднее оно опубликовало сообщение о взрывах в Одессе и фотографию, на которой от взрыва в городе поднимается в небо дым. Какие-либо подробности произошедшего не уточняются.

По информации онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, с 15:07 мск на территории Харьковской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областей объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как передавало ИА Регнум, ранее 4 мая мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном пожаре на одном из производственных предприятий после «прилёта». По его словам, это предприятие расположено в Индустриальном районе города.

Ранее в этот же день Терехов сообщал, что в Харькове прогремел взрыв. На тот момент на территории Харьковской области объявляли воздушную тревогу.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев 4 мая заявил, что в районе промзоны, около станции метро «Основа» в Харькове, где находился склад с дронами, прогремел взрыв. По его словам, второй взрыв прогремел в месте расположения украинских войск.