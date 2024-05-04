Херсон, 5 мая, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Мощный взрыв вечером 4 мая прогремел в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Об этом в субботу сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Утверждается, что взрыв раздался около 23:05 по местному времени (совпадает с мск) в восточном пригороде, однако взрывная волна ощущалась и в самом Херсоне.

Согласно данным онлайн-ресурса по оповещению населения Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на территории подконтрольных Киеву районов региона. Также сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.

В Министерстве обороны России пока не сообщали о каких-либо ударах по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории.

Как передавало ИА Регнум, вечером 4 мая украинские СМИ также сообщили, что в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной ранее в Сумской области воздушной тревоги прогремел взрыв. О подробностях произошедшего не сообщалось.

Ранее несколько взрывов прогремели в Одессе и на территории Николаевской области. До этого в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, после прилёта сильный пожар вспыхнул на производственном предприятии, расположенном в Индустриальном районе города.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что взрыв прогремел в районе промзоны у станции метро «Основа» в Харькове, где находился склад с дронами. Другой удар пришёлся по месту расположения личного состава и техники Вооружённых сил Украины.