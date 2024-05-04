Сумы, Украина, 4 мая, 2024, 23:45 — ИА Регнум. В субботу вечером, 4 мая, в Сумах на северо-востоке Украины прогремел взрыв на фоне объявленной ранее в Сумской области воздушной тревоги. Об сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Сумах был слышен взрыв», — проинформировало издание.

Согласно данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского Министерства цифровой трансформации, на момент взрыва сирены воздушной тревоги звучали в Сумской, Николаевской и Харьковской областях.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на подконтрольной киевскому режиму территории.

Как передавало ИА Регнум, днём 4 мая несколько взрывов прогремели в Одессе и на территории Николаевской области. До этого в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, на производственном предприятии после прилёта вспыхнул сильный пожар. По его словам, предприятие расположено в Индустриальном районе города.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что взрыв прогремел в районе промзоны у станции метро «Основа» в Харькове, где находился склад с дронами. Другой удар пришёлся по месту расположения украинских войск.