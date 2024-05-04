Москва, 4 мая, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Российские войска поразили район возле станции метро «Основа» в Харькове, где находились склад с дронами и подразделение украинских войск. Об этом 4 мая рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Иван Шилов ИА Регнум

«В районе часа ночи удары были возле станции метро «Основа» в районе промзоны. По данным сопротивления, удар пришёлся в цех готовой продукции БПЛА», — привела его слова «Газета.Ru».

Лебедев добавил, что второй удар пришёлся по месту расположения украинской армии. Как отмечается, координатор также продемонстрировал видеозапись, на которой слышен звук полёта беспилотника-камикадзе, затем прогремел взрыв.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая в Минобороны рассказали, что российские военные уничтожили пулемётные точки и живую силу украинской армии. В ведомстве уточнили, что для ударов по пулемётным точкам использовали противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Фагот».

Ранее в этот же день в Минобороны заявили, что российские операторы разведывательных БПЛА обнаружили месторасположение миномётного расчёта украинских военных в приграничном с Белгородской областью районе на контролируемой Киевом территории. Артиллерия нанесла удар по полученным координатам, в результате орудие противника вместе с личным составом удалось ликвидировать.