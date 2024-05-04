Харьков, Украина, 4 мая, 2024, 10:42 — ИА Регнум. В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом 3 мая сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — написал он. Терехов не уточнил подробности произошедшего.

По информации онлайн-ресурса министерства цифровой трансформации Украины, в 10:00 на территории Харьковской области объявили воздушную тревогу, которая продолжает действовать.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в районе промзоны у станции метро «Основа» в Харькове, где находился склад с дронами, прогремел взрыв. Он уточнил, что второй взрыв пришёлся по месту расположения украинских войск.

Ранее в этот же день глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры на территории региона. По его словам, взрывы прогремели в ночь на 4 мая в Павлоградском районе.

Украинские СМИ 4 мая сообщили о перебоях с энергоснабжением в Павлограде после взрывов. За сутки воздушную тревогу четыре раза объявляли на всей контролируемой Киевом территории.