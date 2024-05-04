Киев, 5 мая, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Украина может попросить западных союзников об отправке иностранных войск в зону конфликта, если Киев посчитает, что ВСУ не способны собственными силами противостоять России. Об этом в эфире французского телеканала LCI заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Robert Ghement/EPA/ТАСС

«Я считаю, что это абсолютно возможно, что мы можем попросить (Запад о введении войск. — Прим. ред.)» — указал он, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона, допустившего рассмотрение вопроса об участии французских войск в конфликте на Украине.

По словам нардепа, Киев обратится к Западу с такой просьбой, если ситуация на фронте покажет, что Вооружённые силы Украины не смогут выстоять перед натиском Российской армии без прямого вмешательства западных союзников.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая президент Франции Макрон в интервью британскому изданию The Economist в очередной раз поднял вопрос об отправке войск на Украину, заявив, что не исключает рассмотрение этой возможности по просьбе Киева и при прорыве линии фронта Вооружёнными силами России.

Британский эксперт Александр Меркурис назвал Эммануэля Макрона надёжным предвестником паники, а его слова — подтверждением растущего на Западе беспокойства ввиду того, что события в рамках конфликта на Украине развиваются в невыгодном для Киева направлении. По словам главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Будапешт считает подобные заявления Макрона угрожающими, а возможное присутствие европейских или американских военных на Украине — пересечением красных линий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Макрона крайне опасными и подчеркнул, что власти Франции таким образом продолжают заявлять о возможности прямого вовлечения в конфликт на Украине. Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.