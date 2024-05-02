Лондон, 3 мая, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о существующей возможности отправки французских войск на Украину свидетельствуют о панических настроениях среди западных стран, заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Президент Макрон выступает в роли надёжного звонаря, и эта статья (интервью Макрона The Economist. — Прим. ред.) говорит нам о том, что в западных столицах нарастает тревога и беспокойство», — указал Меркурис в видеоматериале, опубликованном 2 мая на его YouTube-канале.

Как указал эксперт, события в рамках конфликта на Украине развиваются в невыгодном для Запада направлении. Особенно ситуация обострилась после осознания союзниками Киева, что выделенный Соединёнными Штатами Америки новый пакет военной помощи не сможет помочь украинским войскам противостоять российскому наступления до конца года.

«Макрон — надёжный предвестник паники. Он в очередной раз доказал это в интервью журналу The Economist», — резюмировал Меркурис.

Как передавало ИА Регнум, в опубликованном британским изданием интервью президент Франции в очередной раз не исключил возможности рассмотреть вопрос об отправке французских войск в зону конфликта на Украине. Он отметил, что это могут сделать по просьбе киевского режима или при прорыве линии фронта Вооружёнными силами России. С подобными заявлениями Макрон неоднократно выступал с 26 февраля, когда утверждал, что лидеры Запада после конференции по Украине в Париже обсудили возможность отправки в республику войск стран — участниц Евросоюза и НАТО. Тогда он признал, что стороны не смогли прийти к единому мнению.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя очередные заявления Макрона о возможности отправки войск на Украину, связала слова французского лидера с днями недели. Президент России Владимир Путин, говоря о прозвучавших призывах направить войска НАТО на территорию Украины, заявил, что русофобия лишает ума некоторых западных политиков, и подчеркнул, что последствия для интервентов будут ещё более трагичными.