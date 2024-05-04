Лондон, 4 мая, 2024, 21:41 — ИА Регнум. Открытие выставки трофейного вооружения в парке Победы на Поклонной горе в Москве обсудили читатели британской газеты Daily Mail.

Сергей Булкин/ТАСС

В материале рассказывается о том, какая техника представлена на выставке в центре российской столицы и как на неё реагируют посетители.

«Русские выглядят вполне счастливыми и довольными. Похоже, все эти санкции против России не возымели никакого действия», — обратил внимание пользователь Marasden.

«Эй, Йенс Столтенберг, если НАТО не является стороной конфликта, как вы продолжаете утверждать, то как получилось, что ваша военная техника оказалась в Москве в качестве российских военных трофеев?» — задал неудобный вопрос truk808.

«Вот где деньги наших налогоплательщиков, в центре Москвы!» — отметил Boby11.

«Бесплатное шоу, организованное НАТО и финансируемое за счёт наших налогов. Я полагаю, что есть более эффективные способы использовать налоги», — прокомментировал io11 593 019 999 372 172.

«Все деньги, выделенные Украине, потрачены впустую», — констатировал venom5.

«Теперь мы знаем, что украинцы делают с бесплатно получаемой военной техникой. Как только становится страшно, они просто бросают её», — сделал вывод PalookaJoe.

«Небольшие повреждения или их отсутствие говорят о том, что украинские солдаты сражались не так упорно, как нам постоянно говорят, и, похоже, просто сбежали», — написал Dunc Walker.

«Не волнуйтесь, давайте отправим Украине более современное оружие, чтобы русские его захватили и изучили», — предложил Tigerace1.

«Просто помните, что Россия нам не враг», — дал напутствие gymslayer.

«Не будите залёгшего в спячку медведя, вы будете долго об этом жалеть. Зимы в России очень холодные», — подытожил MIT.77.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны России открыло выставку трофейного вооружения в парке Победы на Поклонной горе в Москве 1 мая. Там представлены образцы украинской и натовской военной техники, в том числе танк M1 Abrams, БМП Bradley, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобиль HMMWV M1151 и другое вооружение.

Выставку посетили дипломаты и военные атташе из 51 государства. В том числе были представители Турции, Италии, Сербии, Марокко, ЮАР, Аргентины, Бразилии. Военный атташе Сирии Абдул Хамид напомнил про то, как США восхваляют свои вооружения, но российские бойцы показали, как одним выстрелом ПТУР можно уничтожить танк.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал блестящей идеей выставить поверженную трофейную технику в Москве. Он уверен, что она вызовет интерес у всех жителей страны.