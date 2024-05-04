Брянск, 4 мая, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В Брянске сотрудники полиции арестовали 15-летнего по подозрению в причастности к деятельности террористической организации. Об этом сообщили 3 мая в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Мвд.рф

«Советский районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство Следственного управления СК по Брянской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)», — сообщили в пресс-службе.

По данным ряда СМИ, школьнику поручали снимать фото и видео с важных объектов инфраструктуры в городе и передавать их украинским кураторам. Подросток пытался привлечь к съёмкам своего одноклассника, но тот отказался.

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 15 марта задержала члена украинского «Легиона «Свобода России», который готовил теракты в Брянске. Он заложил взрывные устройства у офисов энергокомпаний и социальных учреждений в целях дестабилизации общественно-политической обстановки в преддверии президентских выборов.

Сотрудники ФСБ 23 апреля задержали в Брянске сторонника украинских националистов, который планировал теракт в городе. Россиянин исповедовал украинскую националистическую идеологию и по заданию представителей запрещённой в России террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта. По статье о пособничестве в совершении теракта ему грозит до 20 лет тюрьмы.