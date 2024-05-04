Киев, 4 мая, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Студенты и аспиранты украинских вузов будут сдавать промежуточный экзамен, чтобы власти выявили тех, кто поступает в учебное заведение, чтобы уклониться от мобилизации. Об этом 4 мая заявил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий.

Александр Кряжев / РИА Новости

По данным издания «Страна. ua», украинские власти планируют в ближайшее время ввести в вузах квалификационный экзамен, несдача которого грозит отчислением.

«Такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые начали учебу в 2022 году. Для тех, у кого уже есть научные публикации, это не составит проблем», — привело издание слова Винницкого.

Он отметил, что нововведение позволит отсеять недобросовестных мужчин-аспирантов в возрасте 25 лет и старше.

По словам чиновника, аспирантура стала способом избегания «определённых обязанностей», что представляет проблему которую нужно решать.

Как сообщало ИА Регнум, Верховная рада 11 апреля приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал документ 16 апреля.

Также Зеленский 2 апреля подписал закон, согласно которому «ограниченно годные» военнообязанные теперь должны проходить повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что решение Зеленского об ужесточении мобилизации добьёт украинцев.

Украинские СМИ 2 мая сообщили, что возле границы с Молдавией скопились автомобили, брошенные на трассе уклонистами, решившими пешком уйти в другую страну. Издание отметило, что у брошенных автомобилей номера разных регионов. По словам очевидца, ещё недавно оставленных автомобилей было больше.