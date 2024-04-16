Москва, 16 апреля, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила 16 апреля, что ужесточение мобилизации на Украине добьёт украинцев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Добивает украинцев», — написала дипломат в Telegram-канале.

Закон об ужесточении мобилизации на Украине глава киевского режима Владимир Зеленский подписал 16 апреля. Основная часть норм закона вступит в силу через месяц после официального опубликования документа.

Документ ужесточил порядок проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Закон уточнил категории лиц, подлежащих мобилизации.

На Украине теперь введут обязательное ношение военного билета для всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф.

Помимо этого, повестка будет считаться полученной даже без вручения лично военнообязанному.

При этом документ освободил от мобилизации почти всех сотрудников правоохранительных органов, помощников депутатов и владельцев стратегических предприятий.

Первое чтение законопроекта состоялось в феврале. Второе — 11 апреля. Депутаты Верховной рады приняли большинством голосов закон об ужесточении мобилизации. За проект проголосовали 283 депутата, против — 21, воздержались — 15.

Зеленский в начале апреля подписал ещё один закон, ужесточающий мобилизацию на Украине. Теперь признанные «ограниченно годными» военнообязанные должны пройти повторную проверку врачебной комиссии в течение девяти месяцев, после чего их определят в окончательную категорию — «годен» или «не годен».