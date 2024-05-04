Берлин, 4 мая, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Количество сотрудников немецкого ведомства, ответственного за контроль соблюдения россиянами санкций, упало вдвое, сообщил портал T-online.

Dwi Anoraganingrum/picture alliance/Geisler-Fotop/ТАСС

«Только 42 из 91 места заполнены, то есть менее половины», — приводит портал данные министерства финансов ФРГ.

Так, в прошлом году в ведомстве числились 58 сотрудников. В частности, в два раза сократилось количество следователей в области финансовых преступлений.

При этом министерство финансов Германии не нашло причин для паники. Там подчеркнули, что работа в ведомстве по контролю за соблюдением россиянами санкций требует поиска сотрудников с узким профилем и навыками.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года немецкий политик Сара Вагенкнехт заявила, что антироссийские санкции нанесли больше всего вреда Германии. Она указала на то, что жители страны вынуждены страдать из-за высоких цен на электричество и отопление.

Президент Владимир Путин 11 января заявил, что по итогам 2023 года Россия стала первой экономикой в Европе. Он подчеркнул, что это особенно удивительно, учитывая, как страну пытаются душить со всех сторон. Глава государства также заявлял, что санкции открыли новые возможности для отечественных компаний.

Российские власти также неоднократно заявляли, что введённые Западом санкции в отношении России никак не повлияют на ход специальной военной операции на Украине.