Немецкий политик заявила об ущербе Германии от антироссийских санкций
Вагенкнехт: санкции против России нанесли больше всего вреда Германии
Берлин, 27 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Антироссийские санкции нанесли больше всего вреда Германии. Об этом 27 октября заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью газете Die Welt.
«Ни одно другое правительство не реализует антироссийские санкции таким саморазрушительным образом, как наше», — сказала Вагенкнехт.
Она добавила, что немцы страдают из-за высоких цен на электричество и отопление. По её словам, Германия должна снова получать российские энергоносители по трубопроводам, а не дорогостоящими обходными путями из Индии и Бельгии.
Как сообщало ИА Регнум, Вагенкнехт объявила о выходе из состава партии «Левые» и сообщила о создании новой политической структуры, которая намерена выступать за «здравомыслие и справедливость». На пресс-конференции, посвящённой созданию партии, она заявила, что Германия бедна сырьём, но богата экспортом и благополучие страны в значительной степени зависит от высокой добавленной стоимости. По её словам, экономическими санкциями Германия отрезала себя от дешевых энергоносителей без ясной альтернативы.
Стране нужна новая и экономическая, и внешняя политика, в центре внимания которой будут интересы самой Германии, добавила Вагенкнехт.