Берлин, 27 октября, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Антироссийские санкции нанесли больше всего вреда Германии. Об этом 27 октября заявила немецкий политик Сара Вагенкнехт в интервью газете Die Welt.

Иван Шилов ИА Регнум

«Ни одно другое правительство не реализует антироссийские санкции таким саморазрушительным образом, как наше», — сказала Вагенкнехт.

Она добавила, что немцы страдают из-за высоких цен на электричество и отопление. По её словам, Германия должна снова получать российские энергоносители по трубопроводам, а не дорогостоящими обходными путями из Индии и Бельгии.

Как сообщало ИА Регнум, Вагенкнехт объявила о выходе из состава партии «Левые» и сообщила о создании новой политической структуры, которая намерена выступать за «здравомыслие и справедливость». На пресс-конференции, посвящённой созданию партии, она заявила, что Германия бедна сырьём, но богата экспортом и благополучие страны в значительной степени зависит от высокой добавленной стоимости. По её словам, экономическими санкциями Германия отрезала себя от дешевых энергоносителей без ясной альтернативы.

Стране нужна новая и экономическая, и внешняя политика, в центре внимания которой будут интересы самой Германии, добавила Вагенкнехт.