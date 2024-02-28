Москва, 28 февраля, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Тринадцатый по счёту пакет антироссийских санкций Евросоюза никак не повлияет на ход специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля на брифинге.

РИА Новости/ Сергей Гунеев Мария Захарова

Россия выработала достаточный санкционный иммунитет, чтобы успешно противостоять очередным попыткам подорвать устойчивую тенденцию роста экономики, отметила дипломат.

«И уж точно новые санкции ЕС не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции, реализацию нашего внешнеполитического курса», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, Европейский союз утвердил 13-й пакет санкций против России 21 февраля. Глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель пояснил, что ограничения затронут предприятия российского оборонного сектора и компании, которые обходят санкции. Он уточнил, что в чёрный список попали около 200 физических и юридических лиц, их общее число превысило 2000.