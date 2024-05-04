Афины , 4 мая, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Суд Афин полностью оправдал греческого журналиста Димитриса Аликакоса по делу о раскрытии тайны происхождения Благодатного огня. Тяжба с Иерусалимским патриархатом, который скрывал от общественности, откуда берётся огонь на Пасху, длилась на протяжении пяти лет.

Иван Батырев/ТАСС

В 2019 году журналист выпустил книгу «Искупление — о святом свете», в которой описал весь процесс появления Благодатного огня. В большом интервью с архиепископом Исидором священнослужитель заявил, что именно он зажигает лампады с Благодатным огнём обычной зажигалкой. Его предшественник архиепископ Никифор также признался, что зажигает огонь спичками.

Опубликованное в Сети видео с таким признанием вызвало бурю эмоций как в Иерусалимском патриархате, так и в греческом обществе.

В ходе интервью Аликакос задал вопрос архиепископу Исидору, зажигает ли он лампаду над Гробом Господнем перед тем, как туда спустится патриарх. Последний отвечает: «Да, это так!». Также отмечено, что архиепископ Исидор решил рассказать правду о снисхождении Благодатного огня в Иерусалиме по собственному желанию.

Этих свидетельств было достаточно, чтобы оправдать Димитриса Аликакоса, сообщил портал Greek City Times. Такое решение суд вынес в конце марта.

Патриархия первоначально участвовала в судебном процессе, утверждая, что работа Аликакоса нанесла ущерб их репутации, заставив верующих усомниться в священниках. Церковь требовала от автора книги «Искупление — о святом свете» моральной компенсации в размере 700 тысяч евро. При этом позднее патриархия вышла из дела, оставив архиепископа Исидора единственным обвиняемым.

Говорят, что синий свет испускался внутри гробницы Иисуса, поднимаясь от мраморной плиты, покрывающей каменное ложе, на которое, как полагают, должно было быть положено тело Иисуса для погребения.

Как сообщало ИА Регнум, 4 мая Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи. Чудо произошло в Кувуклии, мраморной часовне, расположенной над пещерой, где находится место погребения Иисуса Христа. Традиционно собравшиеся в храме паломники под звон колоколов быстро передавали друг другу Благодатный огонь. Вскоре храм наполнился светом.

Сегодня же делегация Фонда Андрея Первозванного специальным рейсом доставит Благодатный огонь в Москву. В аэропорту Внуково Благодатный огонь смогут принять представители различных епархий.