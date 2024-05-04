Иерусалим, 4 мая, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Благодатный огонь сошёл в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи.

ABIR SULTAN/EPA/TASS

Чудо произошло в Кувуклии, мраморной часовне, которая находится над пещерой, где находится место погребения Иисуса Христа. Схождение Благодатного огня происходит только накануне праздника Пасхи.

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Традиционно собравшиеся в храме паломники под звон колоколов быстро передавали друг другу Благодатный огонь. Вскоре помещение наполнилось светом.

У храма дежурили полицейские, медики и пожарные. Меры безопасности усилили также в районе всего Старого города. Въезд транспортных средств в город накануне запретили.

Как сообщало ИА Регнум, делегация Фонда Андрея Первозванного 4 мая прибыла в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Днём ранее фонд сообщил, что Благодатный огонь доставят в Москву 4 мая. Отмечалось, что в аэропорту Внуково его смогут принять представители различных епархий. Российская делегация привезёт пламя в храм Христа Спасителя на Патриаршее пасхальное богослужение. После этого его доставят ещё в 15 храмов Москвы и другие российские города.

Православные отмечают Пасху в воскресенье, 5 мая. Дата праздника в каждый конкретный год исчисляется по лунно-солнечному календарю.