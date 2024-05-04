Москва, 4 мая, 2024, 14:31 — ИА Регнум. ВСУ в ходе боёв в зоне ответственности российской группировки войск «Восток» потеряли до 745 бойцов и полевой склад, заявил 4 мая на брифинге официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Виктор Антонюк/РИА Новости

«Потери противника составили до 745 военнослужащих, 15 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», а также полевой склад боеприпасов», — рассказал он.

Кроме того, российские бойцы улучшили тактические позиции. В общей сложности российские подразделения нанесли удары по силам четырёх бригад ВСУ возле Червоного, Гуляй Поля в Запорожской области, Угледара, Урожайного и Старомайорского в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 27 апреля Конашенков сообщил, что бойцы войсковой группировки «Восток» за неделю нанесли удары по 12 бригадам ВСУ, а также отразили 63 контратаки. ВСУ за этот период потеряли более 2950 военных, 33 бронемашины, 33 автомобиля, 29 артиллерийских орудий и пять станций РЭБ.

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу 3 мая сообщил, что потери ВСУ с начала года достигли 111 тыс. бойцов и 21 тыс. единиц вооружения и военной техники. В апреле средние темпы потерь украинской армии выросли до 1 тыс. военных в сутки. С января российские войска освободили 547 квадратных километров территории новых регионов страны.