Москва, 27 апреля, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли более 2950 военных в зоне ответственности Центральной группировки ВС России, сообщил 27 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 63 контратаки противника в районах населённых пунктов Ленинское, Новгородское, Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское и Нетайлово Донецкой Народной Республики», — информировал он.

По данным российского военного ведомства, за неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2950 военнослужащих, 33 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, 29 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть иностранного производства, а также пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота» и «Буковель-AD»).

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков сообщал, что российская группировка войск «Центр» отразила восемь украинских атак, в том числе в районе Очеретино. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли за сутки до 415 военных, боевую машину пехоты, восемь бронетранспортёров, 13 бронемашин и три гаубицы Д-30.

Военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что для ВСУ ситуация в районе Очеретино безнадёжна. По его словам, украинские военные потеряют позиции в нескольких деревнях около этого населённого пункта. ВСУ тяжело держать позиции, самым реалистичным исходом для них будет отступление, добавил он.

Чешское издание iDNES со ссылкой на военных уточняло, что украинские военнослужащие раскритиковали своих командиров за провал в районе Очеретино. Отмечается, что украинское командование могло отправить в Очеретино неподготовленное подразделение, поскольку недооценило обстановку в районе населённого пункта.