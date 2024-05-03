Москва, 3 мая, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Потери украинской армии за этот год превысили 111 тысяч бойцов, заявил 3 мая министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА Регнум

«Всего за этот год они превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники», — заявил глава Минобороны на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооружённых сил России.

Ежесуточно потери ВСУ в апреле выросли до тысячи военных из-за требования США любой ценой сдержать наступление российских военных.

Как уточнил Шойгу, с начала 2024 года российские военные освободили 547 квадратных километров территории новых регионов страны. Только за последние две недели российские Вооружённые силы освободили населённые пункты Новобахмутовка, Семёновка, Бердычи в ДНР. По словам министра, ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под натиском российских бойцов вынуждены бросать позиции и отступать.

Глава Минобороны отметил, что для восполнения резервов Киев ужесточает мобилизацию. Он напомнил, что украинцев, не желающих воевать, принудительно отправляют на передовую. По сути, их по-прежнему бросают на убой, заявил Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 января выразил уверенность в достижении всех целей специальной военной операции на Украине.

Как стало известно 26 февраля, российские военные освободили населённый пункт Ласточкино на авдеевском направлении, 27 февраля Минобороны России сообщило об освобождении населённого пункта Северное на том же направлении. Позднее, 28 февраля, Вооружённые силы России освободили населённый пункт Петровское.

Об освобождении Авдеевки Путину доложил министр обороны 17 февраля. От украинских военных освободили территорию площадью 31,75 кв. км. Только за одни сутки украинская армия потеряла в боях за Авдеевку более 1,5 тысячи военных.

Вооружённые силы России освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в Донецкой Народной Республике. Как заявил Шойгу 23 апреля, российские военные владеют инициативой и продолжают выдавливать бойцов ВСУ с занимаемых позиций. В тот же день армия России полностью освободила от украинских войск населённый пункт Семёновка в ДНР.

В Минобороны 28 апреля рассказали, что группировка российских войск «Центр» освободила населённый пункт Новобахмутовка, а 2 мая стало известно об освобождении военными села Бердычи.