Токио, 4 мая, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Количество детей в Японии сокращается уже 43-й год подряд, сообщило 4 мая издание The Asahi Shimbun со ссылкой на данные правительства.

ТАСС/Ben Weller via ZUMA Wire

«Число детей в возрасте до 15 лет в Японии по состоянию на 1 апреля составило 14,01 млн, что на 330 тыс. меньше, чем в прошлом году, и это 43-й год подряд», — привело издание данные министерства внутренних дел и коммуникаций в преддверии Дня защиты детей.

Помимо этого, 50-й год подряд сократилась и доля детей в населении Японии, достигнув 11,3%, а общее количество упало почти вдвое за эти годы.

Согласно приведённым данным, число девочек сократилось на 160 тыс., до 6,83 млн, а число мальчиков — на 170 тыс., до 7,18 млн. Так число детей в возрасте от 12 до 14 лет составляет 3,17 млн, а в возрасте до 2 лет — 2,35 млн.

Причём детей рождается всё меньше во всех префектурах Японии третий год подряд. Только в Токио и префектуре Канагава численность детей всё ещё превышает миллион.

Как сообщало 22 марта ИА Регнум, население Земли в ближайшие десятилетия начнёт сокращаться из-за резкого снижения показателей рождаемости. Мировое население начнёт сокращаться впервые после чумы в XIV веке. Для роста населения показатель рождаемости должен составлять 2,1 ребёнка на одну женщину.

Население Китая за 2023 год сократилось на 2,08 млн человек, число жителей Польши сократилось на 137 тысяч человек за тот же год.