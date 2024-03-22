Москва, 22 марта, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Население Земли в ближайшие десятилетия начнёт сокращаться из-за резкого снижения показателей рождаемости, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Lancet.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Мировое население, как ожидается, сократится впервые со времени «чёрной смерти» из-за резкого снижения показателей рождаемости», — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что в результате случившейся в XIV веке пандемии чумы население Земли сократилось с 400 до 350 миллионов человек. Только население Европы уменьшилось на треть.

При этом для роста населения Земли показатель рождаемости должен составлять 2,1 ребёнка на одну женщину. В 2021 году этот показатель равнялся 2,23, однако по прогнозу к 2050 году он составит лишь 1,83, а к 2100 году и вовсе упадёт до 1,59. В России же показатель рождаемости к 2050 году может снизиться до 1,33, а к 2100 году — до 1,21.

Согласно исследованию, лидерами по фертильности в мире в 2021 году стали такие африканские государства, как Чад (6,99), Нигер (6,97), Сомали (6,54). В России, Великобритании и США этот показатель равен 1,48, 1,49 и 1,64 соответственно.

Как сообщало ИА Регнум, согласно прогнозу ООН, к концу XXI века население России сократится с 146 млн до 117 миллионов человек. По численности населения страна переместимся с 9-го на 20-е место. В январе Росстат также констатировал, что за 2022-й народонаселение уменьшилось на 555 тысяч.

В послании Федеральному собранию Путин поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. Он добавил, что Россия будет принимать дополнительные меры для повышения качества жизни семей. В марте глава государства назвал депопуляцию одним из главных вызовов, стоящих перед страной.

Население Китая за 2023 год сократилось на 2,08 млн человек, число жителей Польши сократилось на 137 тысяч человек за тот же год.