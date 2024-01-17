Пекин, 17 января, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Население Китая за 2023 год сократилось на 2,08 млн человек, сообщает Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

AP/TASS

Согласно докладу ведомства, за прошедший год в стране зарегистрировали рождение 9,02 млн человек и смерть 11,10 млн китайцев. Тем самым коэффициенты рождаемости и смертности составили 6,39 и 7,87 промилле.

Вместе с тем в докладе сказано, что сокращение мужского населения составило 0,2%, а женского — 0,04%. В свою очередь, доля трудоспособного населения Китая возрастом от 16 до 59 лет сократилась по сравнению с 2022 годом на 0,7 процента и составила 61,3%.

Несмотря на сокращение, население китайских городов выросло до 932,67 млн человек, что на 1,2% выше предыдущего 2022 года, в то время как в селе зафиксировано сокращение на 2,8 процента, следует из статистики.

Как передавало ИА Регнум, годом ранее это же ведомство сообщило, что в Китае впервые за 60 лет зафиксирована существенная убыль населения. Тогда отмечалось, что численность населения КНР уменьшилась до 1,411 млрд человек, на 850 тысяч.

В статистику тогда не попали иностранцы, жители Гонконга, Тайваня и Макао, пояснили тогда в ведомстве. Сравнивались данные о численности населения Китая в конце 2021 и 2022 года. Сокращение количества граждан страны зафиксировано впервые за 60 лет.

По данным доклада, на свет в КНР в 2022 году появились 9,56 млн человек, смертность составила 10,41 млн жителей. Коэффициенты смертности и рождаемости зафиксированы на уровне 7,37 и 6,77 соответственно. В стране порядка 62% трудоспособных жителей, доля горожан — более 65%.

Вместе с тем за 2021 год население материковой части Китая выросло до 1,4126 млрд человек, на 480 тысяч. Число новорождённых составило 10,62 млн младенцев.

Отмечалось, что Китай переживает старение населения, которое вызвано в том числе политикой ограничения рождаемости предыдущих сорока лет.