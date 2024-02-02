Варшава, 2 февраля, 2024, 12:03 — ИА Регнум. Количество жителей Польши сократилось на 137 тысяч человек за 2023 год, следует из базы данных Главного статистического управления страны.

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«В прошлом году в Польше родилось 272 тысячи детей, что на 11% меньше показателей 2022-го. Кроме того, сокращается и число женщин репродуктивного возраста», — следует из отчёта.

Польская радиостанция RMF24 сообщает, что по мнению социологов, улучшить ситуацию с рождаемостью в стране не помогло даже ужесточение закона об абортах. Речь идёт о запрете на прерывание беременности в случае выявления патологии плода, поясняет СМИ. Исправить ситуацию можно с помощью жилищных программ и социальной работы с молодёжью, говорится в сообщении.

«Очень малое число молодых людей в принципе декларирует желание иметь детей, нет положительной атмосферы. Скорее, все думают о детях, как о факторе, который отнимает время, деньги и вообще нежелательно», — сообщил радиостанции доктор наук из отдела демографии Главной торговой школы Польши Кшиштоф Тымицкий.

Эксперт добавил, что среди людей более старшего возраста мало кто решается на второго ребенка. Причиной он назвал нехватку финансов и жилищные условия.

Специалист отметил, демографический кризис, в котором оказалась Польша — проблема для пенсионной системы и, если в ближайшие годы ситуация не изменится, всё меньше молодёжи будет работать на пенсии для пожилых людей. Вместе с тем, со сложностями столкнётся и рынок труда, которому придётся привлекать больше иммигрантов, подытожил Тымицкий.

Как сообщало ИА Регнум в июне 2023 года, в Польше зафиксировали резкое падение численности населения. Количество жителей страны сократилось на 476 тысяч человек в течение последних десяти лет, подсчитало Главное статистическое управление республики. В целом общество состарилось на четыре года: медиана статистического возраста составила почти 42 года. Заметно возросла доля населения, вышедшего из трудоспособного возраста, следует из статистики.

Сами жители Польши обвинили в сокращении числа населения власти страны. По мнению читателей польского издания Gazeta. pl, национальная демографическая проблема связана с политикой правящей партии «Право и справедливость».