Варшава, 4 мая, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Будущее Польши может оказаться под угрозой в случае размещения в стране американского ядерного оружия. Об этом написало издание Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее президент Польши Анджей Дуда выступил за присоединение к программе ядерного обмена и выразил готовность хранить ядерное оружие США на территории страны.

«В этой ситуации нам следует задать важнейший вопрос: что будет с Польшей и её жителями после массированной атаки российских ракет с ядерными боеголовками по размещённому на территории Польши американскому ядерному оружию с целью его уничтожения? Как будет выглядеть Польша? И выживем ли мы как нация?» — задалось вопросом издание.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля Дуда допустил размещение на территории Польши ядерного оружия США. Он отметил, что у страны есть определённые обязательства, а вопрос о ядерном оружии уже некоторое время обсуждается с американской стороной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что российские военные примут все необходимые ответные меры в случае, если Польша разместит у себя ядерное оружие.

Представитель Кремля добавил, что заявления польского лидера напугали даже США. По словам Пескова, подобные заявления лишь демонстрируют ход мыслей западных политиков. Он считает, что Запад нагнетает напряжённость, пытаясь оболванить население страшилками «про страшных русских», которые никогда не остановятся.

После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг 23 апреля заявил, что у альянса нет планов по изменению конфигурации своих ядерных сил и, в частности, по их размещению в Польше.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным и отметила, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения.