Москва, 28 апреля, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда своими высказываниями о возможном размещении на территории страны американского ядерного оружия, по-видимому, напугал даже США, заявил 28 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

Именно поэтому целый ряд западных, в том числе американских политиков, поспешили выступить с заявлениями, что подобных планов нет, сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Польша всегда пытается быть впереди телеги. Заявление Дуды, по-моему, даже вызвало страх в Соединённых Штатах Америки и в ряде европейских столиц, потому что они поспешили заявить, что у них таких планов нет», — сказал пресс-секретарь президента.

Заявления Дуды демонстрируют «ход мысли» западных политиков, отметил также Песков. Западные лидеры стараются нагнетать напряжённость, пытаясь оболванить своё населения «страшилками о русских», сказал пресс-секретарь президента. Такие заявления призваны отвлечь внимание от внутренних проблем самих западных стран или помочь тем или иным политикам компенсировать потерю рейтинга, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дуда допустил размещение на территории страны ядерного оружия США. Песков отмечал, что если этот проект будет реализован, российские военные примут все необходимые ответные меры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявление Дуды провокационным и отметила, что в случае появления американского ядерного оружия в Польше эти объекты сразу же пополнят список легитимных целей для поражения.

Возможное размещение ядерного оружия США на территории Польши приведёт к новому витку эскалации, последствия которой сложно предугадать, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он призвал Запад вспомнить, что терпение России небезгранично.

Оснащение Балтийского региона ядерным оружием очень опасно с учётом того, что речь идёт о территории с высокой плотностью населения, большим объёмом противоречий и серьёзным вмешательством в региональные дела внешних игроков, которые могут спровоцировать конфликт, доведя его до ядерного, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский.