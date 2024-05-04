Москва, 4 мая, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Информация о том, что минобороны Казахстана якобы обсуждало с Украиной возможные поставки Киеву военной продукции, не соответствует действительности, заявил 4 мая посол республики в России Даурен Абаев.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«Надо к ним (сообщениям. — Прим. ред.) так и относиться — как к слухам, как к фейкам, как к непроверенной информации», — процитировал Абаева портал exclusive. kz.

Он отметил, что этот фейк посольство сразу опровергло, подчеркнув, что у Казахстана нет с Киевом контактов ни в военной, ни в оборонной сферах.

Дипломат добавил, что посольство Казахстана очень оперативно реагирует на все фейки. Он отметил, что сейчас много непроверенной информации, и у людей должна вырабатываться цифровая гигиена, внутренний ценз, чтобы отбрасывать всё ненужное и оставлять только важное.

В отношении Казахстана периодически возникают фейки, которые отрицательно влияют на общественное мнение. Посол призвал людей не верить слухам и различным мифам.

«Казахстан и Россия — это союзники. Наши отношения носят союзнический характер. Есть очень хорошее взаимопонимание на самом высоком политическом уровне. Всё остальное надо всегда проверять», — сказал Абаев.

Как сообщало ИА Регнум, 8 апреля официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что республику пытаются поссорить с Россией при помощи информационных вбросов, в частности о том, что с казахстанской территории якобы запускали БПЛА по объектам в Татарстане, и о том, что ВСУ якобы получают от Казахстана российское оружие.

Месяцем ранее, 7 марта, появилась информация, что «Укрспецэкспорт» ведёт с Казахстаном переговоры о закупках изделий российской оборонной промышленности для нужд украинской армии — о комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолётов Су-24 и МиГ-29. «Казспецэкспорт» 28 апреля заявил, что сообщения о подобных переговорах ложны.