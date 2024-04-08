Астана, 8 апреля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Власти России и Казахстана обсуждают информационные вбросы, которые появляются со стороны «третьих заинтересованных сил», чтобы внести разлад в отношения Астаны и Москвы. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.

МИД Казахстана

«Наиболее яркими примерами таких вбросов были утверждения, что якобы с территории Казахстана были запущены дроны, которые атаковали объекты в Татарстане. Потом была информация, что Казахстан поставляет российское вооружение Украине», — привёл примеры Айбек Смадияров.

Он подчеркнул, что такие вбросы делаются третьими заинтересованными силами.

«Мы совместно с нашими коллегами из России эти вопросы прорабатываем. Мы вынуждены наблюдать усилия определённых сил, которые направлены на то, чтобы внести разлад в развитие дружеских и добрососедских отношений с Россией», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, два города в Татарстане — Елабугу и Нижнекамск дроны атаковали 2 апреля. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин сообщил, что в городе система РЭБ перехватила беспилотник, который направлялся на нефтеперерабатывающий завод. Он пояснил, что аппарат не взорвался, никто не пострадал, разрушений на предприятии нет.

В Елабуге сообщили об атаке двух дронов по общежитию «Алабуга Политех». В здании от взрыва выбило стёкла.

Атака на общежитие учебного заведения в Елабуге «Алабуга Политех» привела к тому, что пострадали 14 человек из девяти стран.