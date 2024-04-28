Астана, 28 апреля, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Казахстанское предприятие «Казспецэкспорт» опровергло информацию о продаже списанной авиационной техники для нужд украинской армии в сообщении, опубликованном 28 апреля на официальном сайте.

United Aircraft Corporation/Global Look Press

«Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности», — подчеркнули в «Казспецэкспорте».

На предприятии отметили, что все торги по реализации авиационной техники, которая подлежит обязательной ликвидации, проведены в строгом соответствии с законом. В них участвовали только казахстанские юридические лица с соответствующими лицензиями.

Балансодержатели полностью контролируют процесс утилизации техники. Все самолёты, их узлы и агрегаты утилизируют методами, исключающими восстановление. Полученные фрагменты вывезут с территории балансодержателей только в виде лома, добавили в компании.

Ранее в соцсетях появились сообщения о некоем состоятельном человеке, который якобы купил в Казахстане списанные военные самолёты для передачи Украине в виде запчастей. Отмечалось также, что в октябре 2023 года Казахстан выставил на торги 117 списанных истребителей и бомбардировщиков, произведённых в СССР.

Как передавало ИА Регнум, в марте появились сообщения о переговорах «Укрспецэкспорта» с Казахстаном по поводу закупок российской оборонной промышленности для нужд ВСУ. Речь шла, в частности, о комплектующих к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолётов Су-24 и МиГ-29.

Министерство обороны Казахстана заявило, что таких переговоров с украинской стороной нет, в стране с 2022 года действует запрет на экспорт вооружений. При этом эксперты отметили, что стремление многих стран, в том числе формально дружественных России, получить выгоду от её конфликта с Западом закономерно и неизбежно.