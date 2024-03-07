Москва, 7 марта, 2024, 15:14 — ИА Регнум. «Укрспецэкспорт» ведёт переговоры с Казахстаном о закупках продукции российской оборонной промышленности для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 марта сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства добавил, что Киеву могут передать через компании, зарегистрированные в Астане, производимые в России комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолётов Су-24 и МиГ-29.

«Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO Navico, BSKey company, TOO «ИГТ», ИА «Сыздыков Т. С.», ― уточнил он.

Собеседник предположил, что казахстанское руководство пытается сохранить равноудаленные позиции по ситуации вокруг Украины в диалоге как с Западом, так и с Россией, которая является с главным гарантом безопасности Казахстана.

«Возможно, у казахстанского руководства и есть скрытые карты в игре в политику многовекторности <…> Но очевиден большой риск», ― предупредил источник.

По его словам, за призрачные дивиденды Казахстан рискует дискредитировать союзничество с Москвой и «подкосить» выгодную Казахстану экономическую кооперацию с Россией.