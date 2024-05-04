Нижний Новгород, 4 мая, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Пари НН» назначил сербского специалиста Сашу Илича на должность главного тренера. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба команды.

(сс) Biser Todorov Саша Илич

«Главным тренером ФК «Пари НН» назначен сербский специалист Саша Илич», — проинформировали в клубе.

Срок контракта нижегородского клуба с сербским тренером не уточнили. Во время игровой карьеры Илич выступал за белградский клуб «Партизан», испанскую «Сельту», турецкий «Галатасарай» и греческую «Ларису», завоевав множество трофеев.

С 2019 года начал работать тренером и возглавлял юниорскую сборную Сербии, а также был помощником главного тренера в молодежной и национальной сборных страны. Кроме того, работал с белградским клубом «Чукарички», софийским ЦСКА и греческим «Атромитосом».

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля команда «Пари НН» отправила в отставку Сергея Юрана. Специалист возглавлял команду в течение года, под его руководством «Пари НН» сыграл 43 матча во всех турнирах, 13 раз выиграв, 24 раза проиграв и шесть раз сыграв вничью.

Грозненский клуб «Ахмат» 28 апреля разгромил «Пари НН» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Игра состоялась на домашнем поле «Ахмата» и закончилась в пользу хозяев со счётом 5:1.

После матча генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик‑Гусейнов заявил о назревших в команде изменениях. По его словам, в «Пари НН» наступил «чёрный день в истории команды».