Москва, 4 мая, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Недружественные страны пытаются создать негативный информационный фон вокруг предстоящей инаугурации президента России Владимира Путина. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв.

Kremlin Pool/Zuma/TASS Владимир Путин

«В преддверии инаугурации президента РФ Владимира Путина 7 мая <…> фиксируются попытки неправительственных организаций и СМИ из недружественных стран, а также подконтрольных им ресурсов иноагентов создать негативный информационный фон вокруг предстоящего события», ― сказал парламентарий, его слова привели в Telegram-канале комиссии.

Глава комиссии подчеркнул, что после тщетных попыток повлиять на волеизъявление россиян в ходе выборов главы государства геополитические противники страны начали попытки организовать выгодную им медийную картинку и показать якобы недовольных россиян из числа беглых оппозиционеров и находящихся на зарубежном финансировании журналистов.

«Соответствующие акции планируются у посольств РФ в странах ЕС и НАТО, активистам раздаются подготовленные листовки и плакаты с антироссийскими лозунгами», ― уточнил парламентарий.

При этом он отметил, что никакого влияния на ситуацию в России эти «флешмобы» оказать не могут. Он заверил, что инаугурация президента пройдёт в полном соответствии с законом, при абсолютной поддержке россиян, которые сделали выбор в пользу сильной России и сильного президента.

Как сообщало ИА Регнум, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 23 апреля официально сообщил дату инаугурации Путина — 7 мая. В России избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность избранного на предыдущих выборах главы государства.

Торжественную церемонию вступления в должность президента в прямом эфире будут транслировать российские телеканалы.

Выборы президента в России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Победу на них одержал Владимир Путин с результатом 87,28%. За действующего главу государства проголосовали 76 млн человек. ЦИК назвал число проголосовавших рекордным. Явка составила 77,49%. В голосовании участвовали 87 млн россиян.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила Путину удостоверение президента 16 апреля, назвав итоги выборов беспрецедентными.