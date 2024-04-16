Москва, 16 апреля, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала беспрецедентными итоги президентских выборов, состоявшихся в России в марте. Об этом сообщили 16 апреля на сайте Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров Элла Памфилова

На встрече с главой государства Владимиром Путиным глава ЦИК подчеркнула, что народ России показал свою мудрость.

«Конечно, удивительные итоги этих выборов, они беспрецедентные <…>. Насколько мудрый наш народ оказался», ― сказала Памфилова.

Она также отметила беспроцентную консолидацию общества.

«Мы понимаем, что это не просто выборы президента, а что это фактически какой-то важный этап битвы за Россию», ― добавил председатель ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. Впервые они проводились в течение трёх дней и с использованием дистанционного электронного голосования.

Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Участие в выборах приняли более 87 млн избирателей. При этом итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

На пост баллотировались четыре зарегистрированные Центризбиркомом кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди») и самовыдвиженец Владимир Путин.

По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. По данным ЦИК, за него проголосовали рекордные 76 млн человек. Остальные кандидаты набрали 3,20%, 4,31% и 3,85% соответственно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 18 марта заявила, что в голосовании на выборах президента России за рубежом принимали участие свыше 372 тыс. человек. Это, по её словам, является беспрецедентным.