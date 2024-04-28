Москва, 28 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Трансляция инаугурации президента России Владимира Путина начнётся 7 мая, в 12:00 по московскому времени. Анонс трансляции появился в программе «Вести недели» на канале «Россия 1».

РИА Новости/Алексей Даничев Президент РФ Владимир Путин

«Торжественная церемония вступления в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Прямая трансляция 7 мая в 12:00 по московскому времени на канале «Россия», — сообщили в эфире телеканала.

В 2018 году инаугурация Путина проходила 7 мая. Согласно законодательству, избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах.

Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уточнял, что церемония вступления в должность президента состоится 7 мая, накануне инаугурации сенаторы пройдут ПЦР-тестирование.

Как передавало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. По итогам обработки 100% протоколов Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Остальные кандидаты набрали меньшее число голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн человек.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента. На встрече с главой государства она назвала беспрецедентными итоги выборов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 17 апреля заявил, что инаугурация Путина пройдёт в соответствии с протоколом, но с определёнными нюансами.