Москва, 4 мая, 2024, 10:32 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач. Об этом 4 мая сообщили в ведомстве.

РИА Новости/ Михаил Климентьев

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции», — проинформировали в Минобороны.

Шойгу поздравил награждённых военных, поблагодарив их за образцовое выполнение задач и пожелав дальнейших успехов в военной службе.

Министр отметил, что президент Владимир Путин, присвоив отличившимся военным звание Героев России, высоко оценил их ратный труд.

«Это ваша большая заслуга, личная заслуга, заслуга в воспитании и подготовке ваших подчинённых, воспитании в них боевого духа, преданности нашей Родине, нашему Отечеству и самое главное — в стремлении к победе. Я вас поздравляю, желаю дальнейших успехов, новых наград, новых побед и берегите себя!» — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому. Кроме того, президент присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику управления оперативной подготовки Вооружённых сил России, командующему 68-м армейским корпусом Виталию Подлесному.

Участникам специальной военной операции, прошедшим переподготовку, 22 апреля вручили государственные и ведомственные награды и жилищные документы. Церемония состоялась в реабилитационно-образовательном центре при Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.