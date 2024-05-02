Москва, 2 мая, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому. Соответствующий указ 2 мая опубликовали на официальном портале правовой информации.

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Также глава государства присвоил звание генерал-лейтенанта начальнику управления оперативной подготовки Вооружённых сил России, командующему 68-м армейским корпусом Виталию Подлесному.

«Присвоить воинские звания: генерал-лейтенанта Лучанскому Олегу Алексеевичу <…> Подлесному Виталию Александровичу», ― говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА Регнум, 22 апреля участникам специальной военной операции, прошедшим переподготовку, вручили государственные и ведомственные награды и жилищные документы. Вручение госнаград проходило в реабилитационно-образовательном центре при Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. В общей сложности отличившиеся бойцы получили 37 государственных наград, в том числе девять орденов Мужества, десять медалей «За отвагу», медаль Суворова и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

Министр обороны Сергей Шойгу 29 апреля поздравил с награждением орденами Суворова и Кутузова четыре подразделения, принимающие участие в СВО ― 11-ю отдельную гвардейскую инженерную Кингисеппскую Краснознамённую ордена Александра Невского бригаду, 90-ю зенитную ракетную бригаду, 50-ю отдельную железнодорожную бригаду и 56-й гвардейский десантно-штурмовой ордена Отечественной войны I степени Донской казачий полк.

1 апреля глава Минобороны вручил Золотые Звёзды Героев России, офицерскую шашку и пистолет Ярыгина подполковнику Леониду Пашкевичу и майору Игорю Юргину.