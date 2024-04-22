Санкт-Петербург, 22 апреля, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Участникам специальной военной операции, прошедшим переподготовку, вручили государственные и ведомственные награды и жилищные документы. Об этом 22 апреля сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум Ордена, СВО

«Заместитель начальника главного управления кадроми МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников вручил военнослужащим — участникам специальной военной операции государственные и ведомственные награды, сертификаты обо окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания», — указали в военном ведомстве.

Вручение госнаград проходило в реабилитационно-образовательном центре при Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Заместитель начальника филиала «Западный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Александр Новичков вручил военнослужащим жилищные документы.

В Минобороны уточнили, что в общей сложности отличившиеся бойцы получили 37 государственных наград, в том числе девять орденов «Мужества», десять медалей «За отвагу», медаль «Суворова» и знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени.

Как передавало ИА Регнум, 1 апреля глава Министерства обороны Сергей Шойгу вручил участникам специальной военной операции медали«Золотая Звезда». К наградам представили подполковника Леонида Пашкевича и майора Игоря Юргина. 23 февраля Шойгу в штабе объединенной группировки войск Вооружённых сил России вручил государственные награды военнослужащим, проявившим себя в ходе СВО.