Мадрид, 3 мая, 2024, 22:09 — ИА Регнум. Ракеты для американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которые передала для киевского режима Испания, в ближайшее время передадут Украине, сообщила 3 мая газета The New York Times (NYT), ссылаясь на высокопоставленного испанского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум

«Новая поставка ракет-перехватчиков для Patriot из Испании прибыла в Польшу во вторник», — говорится в публикации.

Чиновник заявил журналистам, что ракеты скоро доставят на фронт. Отмечается, что Украина отчаянно нуждается в военной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 28 апреля пожаловался, что украинской армии не хватает ни систем противовоздушной обороны, ни ракет для них. Он призвал передать для ВСУ семь установок ПВО, при этом в марте просил пять.

Минобороны Испании 26 апреля заявило, что отправит на Украину ракеты Patriot, а также бронеавтомобили и танки Leopard. Газета Pais написала, что Мадрид согласился поставить ракеты, так как на него давили НАТО и ЕС.

Глава комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты России, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что новое вооружение, поставляемое Киеву, ждёт одна судьба — утилизация.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2023 года отметил, что поставки Западом оружия киевскому режиму не изменят ситуации на фронте. Страны, которые будут помогать Украине, только истощат свои ресурсы, добавил он.