Мадрид, 26 апреля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Власти Испании согласились поставить ракеты Patriot Киеву под давлением со стороны Североатлантического альянса и Евросоюза, сообщает 26 апреля газета Pais со ссылкой на правительственные источники.

IMAGO/Karolis Kavolelis/Global Look Press

«Испания согласилась поставить ракеты Patriot на Украину под давлением со стороны НАТО и ЕС», — пишет издание.

Отмечается, что НАТО и Евросоюз требуют от европейских стран, у которых есть эти системы, поставить их Киеву.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля французское издание Le Monde сообщило, что некоторые страны Евросоюза не согласны отправлять из своих запасов Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot. Так, по словам одного из немецких дипломатов, Великобритания, Испания, Нидерланды и Польша не хотят отдавать свои комплексы Patriot и поставлять их Украине.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России. Также отмечалось, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.

Новые зенитные ракетные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны Patriot, которые страны НАТО пообещали передать Украине, будут утилизированы, заявил 19 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам экспертов, российские истребители Су-35 оказались проблемой для зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США на Украине из-за оснащённости развитой системой радиоэлектронной борьбы. Также российский самолёт способен создавать специальные ложные цели, что серьёзно усложняет наведение зенитных ракет по нему.