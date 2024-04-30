Вашингтон, 30 апреля, 2024, 10:14 — ИА Регнум. Успешные действия Вооружённых сил России могут обернуться для Украины обрушением некоторых из участков фронта уже в 2024 году. Об этом 29 апреля написала американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на мнение военного аналитика из Австрии Франца-Штефана Гади.

STRAND MATS/Global Look Press

По его словам, российские военные пока не добились крупномасштабного прорыва, однако осуществляют постепенный прогресс в освобождении Донбасса, приближаясь к «большому призу» — Часову Яру и Покровску, после чего начнут угрожать ключевым позициям украинской армии в регионе.

Гади считает, что армия России преследует цель медленно ослаблять украинскую оборону, чтобы затем появилась возможность маневрировать и захватывать тактически и оперативно важные военные объекты.

Отмечается, что дальнейшая тактика армии России неясна, однако некоторые эксперты уверены, что она не будет глубоко продвигаться вперёд и станет захватывать части ВСУ в кольцо.

При этом австрийский аналитик не исключил возможности более существенного прорыва обороны украинских войск.

«Угроза частичного развала украинской линии фронта в 2024 году является реальной», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 апреля высокопоставленные украинские офицеры заявили изданию Politico, что уже летом 2024 года можно ожидать обрушения фронта ВСУ из-за острого дефицита боеприпасов и подорванного морального духа. Отмечалось, что моральный дух бойцов украинской армии подавлен из-за больших потерь, непрекращающихся ударов и нехватки современного оружия.

Обозреватель издания Politico Джейми Деттмер 17 апреля написал, что Украина близится к поражению в конфликте c Россией. По его словам, украинский фронт может рухнуть уже летом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 апреля заявил, что со стороны Украины в зоне боевых действий растёт паника. Представитель Кремля подчеркнул, что важно сохранить эту динамику, и указал на важность продолжения спецоперации.