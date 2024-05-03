Киев, 3 мая, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Киевский режим терпит поражение в зоне спецоперации, и именно это вынуждает его искать возможности для лишения России спутниковых снимков, которые она может получать от коммерческих компаний. Однако России в любом случае следует уповать не на сторонние источники спутниковой информации, а на развитие собственной космической группировки.

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Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум общественный деятель и популяризатор отечественной космонавтики Максим Цуканов, комментируя информацию о том, что минобороны Украины пытается оказывать давление на некую коммерческую компанию, которая делает снимки украинской территории из космоса с высоким разрешением.

«Информация со спутников сильно облегчает задачу разведки, контроля и управление войсками на поле боя. Спутники помогают военным ещё с 1980-х годов. Но никогда ещё их работа не было столь массовой, качественной и оперативной. Массовое применение дронов сделало многие виды вооружения высокоточными, дало преимущество в тактическом отношении. А спутники фоторазведки и дистанционного зондирования Земли — в стратегическом. Данные спутников позволяют проводить стратегическое планирование как оборонительных, так и наступательных действий. Погодные условия, разливы рек, возведение противником укрепрайонов и движение эшелонов с техникой и людьми — ничего нельзя скрыть от всевидящего ока космических разведчиков», — рассказал Цуканов.

Понятно, что этим ресурсом активно пользуется противник, указал собеседник ИА Регнум. С самого начала спецоперации страны НАТО, обладающие обширной спутниковой группировкой, систематически предоставляют киевскому режиму информацию о передвижении российских войск. В свою очередь, Россия сейчас активно пытается наращивать собственную орбитальную группировку.

Однако организаций, которые способны вести наблюдение за земной поверхностью практически в реальном времени с разрешением всего в несколько метров, не очень много, уточнил эксперт. При этом среди них есть и военные, и гражданские коммерческие компании.

«Что касается заявлений противника, то, вероятнее всего, это продолжение недавних жалоб украинского Генштаба на американские компании Maxar и Planet, которые якобы продавали России снимки военных целей, по которым впоследствии наносились удары. Трудно сказать, насколько это правдивая информация. Думаю, у нас хватает и собственных средств космического контроля. Кроме того, такие средства есть у наших ближайших союзников. Но даже если подобные снимки приобретались у американских компаний, я в этом не вижу ничего зазорного. Главное, чтобы это было временной мерой, пока мы расширяем собственную космическую группировку», — прокомментировал эксперт.

При этом совсем нетрудно понять, почему именно сейчас украинская сторона озаботились ситуацией вокруг спутников, заметил Цуканов. Российские войска успешно наступают в зоне спецоперации, а у противника нет ни сил, ни средств, чтобы сдерживать этот натиск. Поэтому киевский режим пытается уговорить своих западных партнёров, чтобы хотя бы они не продавали собственные снимки России. Другой вопрос — в какой мере получится у властей США надавить на частную космонавтику.

«Вообще, коммерческих компаний, которые продают снимки земной поверхности, много, и не только в странах НАТО. Не исключено, что противник пытается сократить возможности России по приобретению таких снимков. Насколько у них это получится, покажет время. Нам же нельзя рассчитывать на возможности как врагов, так и друзей. Рассчитывать нужно только на себя, поэтому наращивание группировки военных спутников — это сейчас одна из важнейших задач защиты Отечества», — резюмировал эксперт.

Представители киевского режима от министерства обороны встретились с руководством неназванной спутниковой компании, чтобы обсудить ограничение съёмки Украины из космоса в условиях военного положения, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал украинского ведомства. Название компании не озвучивалось «из соображений безопасности», но уточнялось, что это единственная в мире компания, которая обеспечивает спутниковую съёмку всей планеты с разрешением три-пять метров.

Как заявила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, спутниковые компании снимают территорию страны ежедневно, и в ведомстве опасаются, что эти фото могут быть использованы Россией в военных целях. Она отметила, что украинские власти благодарны партнёрам за готовность подписать меморандум и ограничить съёмки территории Украины. Позже данная запись была удалена из Telegram-канала украинского минобороны.

Также ранее сообщалось, что помощник главы министерства обороны США по вопросам политики в космическом пространстве Джон Пламб на слушаниях 1 мая в Конгрессе обвинил Россию и Китай в разработке и развёртывании противокосмических вооружений как наземного, так и орбитального базирования.

Как передавало ИА Регнум, 20 февраля президент России Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу подчеркнул, что Москва всегда выступала против милитаризации космического пространства. Кроме того, у России нет проекта по созданию ядерного оружия для поражения объектов в космосе, в то время как США имеют собственные наработки по размещению таких вооружений на околоземной орбите.