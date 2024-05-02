Приморский край, 12 сентября, 2013, 04:54 — ИА Регнум. Россия занимает пятую строчку среди стран-импортеров рыбной продукции в Евросоюз . При этом, как отмечают специалисты, большинство рыбы, ввозимой лидером - Китаем - также можно считать российской. Об этом рассказал президент европейской ассоциации рыбопереработчиков и трейдеров Пастор Густав в рамках VIII Международного конгресса рыбаков во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Рыбный рынок ЕС достаточно мал. Самыми популярными морепродуктами на столах европейцев являются моллюски, ракообразные и лососевые виды рыбы. Из России ведутся поставки минтая, трески и пикши.

Как отметил Пастор Густав, для развития отрасли необходимо сотрудничать со всеми сторона, во влеченными в процесс добычи, переработки и продажи рыбы. Это и ретейлеры, и ресторатораторы, и даже Фонд дикой природы, потому что для ЕС важно увеличить объемы улова и гарантировать возрастание запасов рыбы. Одним из аспектов, вызывающих сложность у импортеров, является европейское законодательство, которое требует прозрачности товара. Таким образом ведется борьба с пиратским ловом рыбы. Также компании Старого света стремятся к без отходному производству. В заключении спикер отметил, что Европа сейчас также переживает реформирование рыбной отрасли. А это значит, что европейцам есть что обсуждать с российскими коллегами, например вопросы технического регулирования.