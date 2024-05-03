Тайшет, Иркутская область, 3 мая, 2024, 10:21 — ИА Регнум. В Иркутской области собака едва не растерзала ребёнка. Ротвейлера на полуторагодовалую девочку натравил житель Тайшета. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

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Инцидент произошёл 2 мая. По версии следствия, 35-летняя местная жительница с дочерью пришла в гости к своему знакомому в дом по улице Пионерской. Во время распития спиртных напитков между ними возник конфликт, переросший в драку.

Женщина решила уехать домой, вызвала такси и вывела дочь на веранду.

«В это время мужчина спустил свою собаку породы ротвейлер с цепи и натравил на ребёнка, а сам продолжил избивать мать. Женщина вырвалась, схватила дочь и побежала в подъехавшее такси, на котором доставила пострадавшую в больницу», ― уточнили в следственном ведомстве.

У девочки медики диагностировали множественные рвано-укушенные раны лица, шеи, она находится в тяжелом состоянии.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью. Агрессивную собаку ликвидировали.

Как сообщало ИА Регнум, 27 апреля в селе Сотниково под Улан-Удэ бродячие собаки напали на подростка. Одна из собак вцепилась в 13-летнюю девочку и повалила на землю, к ней подбежала вторая. На помощь ребёнку пришёл сторож близлежащего предприятия. Он отогнал животных. В тот же день специалисты по отлову изловили одну из собак.

В городе Усть-Куте в Иркутской области 9 февраля маленькую девочку начали преследовать четыре большие собаки, одна пыталась укусить её за руку. Ребёнок попытался отогнать животных и убежать, но упал. Две собаки набросилась на лежащую девочку. Стаю отогнала подбежавшая женщина. По факту нападения собак на ребёнка МВД и прокуратура начали проверку.

В Красноярском крае ребёнок едва не лишился глаза из-за нападения на него бродячей собаки. Инцидент произошёл в селе Филимоново в Канском районе 18 марта. Десятилетний мальчик шёл домой после занятий, когда на него примерно в 15 метрах от ограждения школы напала бродячая собака.