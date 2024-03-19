Красноярск, 19 марта, 2024, 08:50 — ИА Регнум. В Красноярском крае ребёнок едва не лишился глаза из-за нападения на него бродячей собаки. Животное накинулось на мальчика возле школы, из которой он возвращался домой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Petrov Sergey/Global Look Press

Инцидент произошёл в селе Филимоново Канского района 18 марта. Десятилетний мальчик шёл домой после занятий, когда на него примерно в 15 метрах от ограждения школы напала бродячая собака.

«В результате чего ребёнок получил телесные повреждения в виде укушенных ран в области правого глаза», ― уточнили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в Красноярскую краевую офтальмологическую клиническую больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также в ходе расследования дела дознаватели дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц администрации Канского района и ответственных лиц за отлов и содержание безнадзорных животных.

Как сообщало ИА Регнум, 9 февраля в городе Усть-Куте в Иркутской области маленькую девочку начали преследовать четыре большие собаки, одна пыталась укусить её за руку. Ребёнок попытался отогнать животных и убежать, но упал. Две собаки набросилась на лежачую девочку. Стаю отогнала подбежавшая женщина. По факту нападения собак на ребёнка МВД и прокуратура начали проверку.

В городе Нелидово Тверской области 18 января собака набросилась на семилетнюю девочку, которая шла в сторону школы по Набережному переулку, и покусала её. Ребёнка доставили в больницу, угрозы для её жизни и здоровья нет. Отловщики поймали бездомное животное и передали его в приют во Ржеве. Следователи возбудили уголовное дело о халатности.