Вашингтон, 2 мая, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал странной ситуацию в Конгрессе США, когда представители Демократической партии во время перепалки с республиканцами из-за голосования по пакету помощи Украине начали размахивать украинскими флагами.

Emily Shanklin

«Это было странно. Хоть бы американским флагом помахали», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Скандальная ситуация возникла 20 апреля к концу голосования в нижней палате Конгресса США по законопроекту о помощи Украине. Тогда конгрессмены из Демократической партии начали размахивать украинскими флагами, вызвав недовольство республиканцев. Представители Республиканской партии Марк Молинаро и Анна Паулина Луна назвали акцию неуместной и потребовали убрать флаги. После заседания сенатор от штата Кентукки от Республиканской партии Рэнд Пол возмутился произошедшим, заявив, что деньги, заработанные американскими гражданами, уходят стране, где процветает коррупция.

20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине. При этом большая часть республиканцев в нижней палате Конгресса не поддержала инициативу. Против принятия проголосовали 112 человек, все члены Республиканской партии.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день Илон Маск, комментируя решение палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет военной помощи Украине, указал на то, что у Вашингтона нет стратегии выхода, есть лишь намерение продолжать поставлять вооружения, что приводит к большим жертвам конфликта.