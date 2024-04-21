Вашингтон, 21 апреля, 2024, 04:11 — ИА Регнум. Перепалку во время голосования по законопроекту о пакете военной помощи Украине устроили демократы и республиканцы из-за украинских флагов. Об этом 20 апреля сообщает телеканал Fox News.

Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

К концу голосования по законопроекту конгрессмены из Демократической партии начали размахивать украинскими флагами, вызвав недовольство у представителей Республиканской партии.

В частности, республиканец Марк Молинаро назвал размахивание флагами неуместным и заметил, что демократы своими действиями нарушают правила. В ответ демократы разразились насмешками в адрес Молинаро.

Затем к микрофону вышла республиканка Анна Паулина Луна и резко потребовала «убрать эти чёртовы флаги», вызвав открытое недовольство демократов.

После окончания заседания республиканец Рэнд Пол на своей странице в соцсети Х возмутился, что деньги, «с трудом заработанные» гражданами США, выделены стране, где правит «коррумпированный режим».

Ранее ИА Регнум сообщало, что большая часть членов Республиканской партии в палате представителей Конгресса США не поддержала предоставление Украине нового пакета помощи. Против принятия документа проголосовали 112 человек, все члены Республиканской партии. В поддержку документа отдали свои голоса 311 конгрессменов, из них 101 республиканец.

20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала финансовую поддержку Киева прямым спонсированием террористической деятельности.

Сенат Конгресса США проведёт первое голосование по законопроекту о помощи Украине, Израилю и Тайваню 23 апреля. На нужды Киева Вашингтон намерен направить почти 61 миллиард долларов, Израилю — чуть более 26 миллиардов долларов.