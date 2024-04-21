Вашингтон, 21 апреля, 2024, 03:31 — ИА Регнум. Решение палаты представителей Конгресса США одобрить новый пакет военной помощи Украине раскритиковал американский миллиардер Илон Маск. Свои комментарии Маск опубликовал 20 апреля в принадлежащей ему соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Маск оставил комментарий под постом бизнесмена Дэвида Сакса, который указал, что Украина всё равно потерпит поражение, так как выделенной помощи хватит лишь на половину провального контрнаступления ВСУ летом прошлого года. Сакс считает, что Украине потребуются более крупные финансовые вливания, чтобы предотвратить тотальный крах.

«Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой молодежь гибнет в окопах от артиллерийских обстрелов или от пулеметов и снайперов на минных полях», — написал Маск под публикацией Сакса.

Маск кратко прокомментировал и другой пост Сакса, где он выразил удивление из-за того, что в США называют патриотами голосующих за выделение американских денег и размахивающих при этом в Конгрессе не американскими, а украинскими флагами политиков. При этом сторонников решения внутренних проблем, таких как охрана собственной границы и борьба с нелегальной миграцией, называют агентами иностранного влияния.

«Безумие», — констатировал Маск в ответ на эту публикацию Сакса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении помощи Украине 20 апреля. После этого президент США Джозеф Байден призвал американский сенат согласовать указанный документ в кратчайшие сроки.

Американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что новый пакет помощи Киеву в размере $61 млрд может стать точкой отсчета для ежегодного выделения средств в рамках нового вооружённого конфликта. Сакс напомнил, что на войну в Ираке и Афганистане США выделяли примерно такую же сумму каждый год, но в итоге в Вашингтону эти военные кампании обошлись в триллионы.

В свою очередь член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что решение законодательного органа выделить помощь Украине является позором для Вашингтона. Она указала, что продолжение финансирования Украины приведёт к уничтожению целого поколения мужского населения этой страны.