Киев, 2 мая, 2024, 17:00 — ИА Регнум. На Украине зафиксировали прилёты по складам с дальнобойными западными ракетами Storm Shadow, сообщила 2 мая бывший депутат Верховной рады Анна Гопко.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, российские силы наносили по украинским военным объектам «очень точные» удары. Бывший парламентарий связала это с передачей информации о получении и хранении ракет Storm Shadow и другого западного вооружения российским спецслужбам.

Минобороны России пока не сообщало о нанесении ударов по складам с ракетами Storm Shadow.

Украинские СМИ 2 мая сообщали о взрывах на севере Харькова. В области объявили воздушную тревогу.

Как сообщало 2 мая ИА Регнум, координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по военным объектам украинской армии в Очакове. Ещё один удар, по его словам, военные нанесли по району неподалёку от побережья, где находится здание, в котором часто проводят совещания ВСУ.

По данным подполья, Вооружённые силы России нанесли удар по складу с боеприпасами, расположенному в микрорайоне Таирово в Одессе.

Министерстве обороны сообщило 2 мая, что российские расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли удар по скоплению личного состава и техники украинских войск на купянском направлении. Удар нанесли с расстояния свыше 30 километров.