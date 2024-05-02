Москва, 2 мая, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по военным объектам украинской армии в Очакове, в частности по военному порту. Об этом 2 мая сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По его словам, которые процитировала «Газета.Ru», удар нанесли по военным объектам в Очакове, в том числе по порту, в котором часто швартуются военные катера.

Ещё один удар нанесли по району неподалёку от побережья, где находится здание, в котором часто останавливаются бойцы ВСУ и проводят совещания военных.

Министерство обороны пока не сообщало о каких-либо ударах по контролируемой Киевом территории.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 мая в Министерстве обороны рассказали, что российские расчёты реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли удар по скоплению личного состава и техники украинских войск на купянском направлении. В ведомстве уточнили, что удар нанесли с расстояния свыше 30 километров.

Лебедев вечером 1 мая сообщил об ударе по складу ВСУ в микрорайоне Таирово в Одессе. По его словам, в результате этого произошла продолжительная серия взрывов, которую было слышно на расстоянии 20 километров.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил, что российские войска поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг». Он уточнил, что также ВС России нанесли удары по живой силе и технике украинской армии в 112 районах.