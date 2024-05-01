Одесса, Украина, 2 мая, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар по складу украинских войск, расположенном в микрорайоне Таирово в Одессе, заявил 1 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В 22:00 (совпадает с мск) был нанесён удар в районе отделения «Новой почты» в микрорайоне Таирово, Киевский район города Одессы, полыхает более сотни квадратных метров, была слышна детонация», — приводит его слова «Газета.Ru».

Как уточнил Лебедев, удар пришёлся по украинском складу с боеприпасами, в результате чего произошла продолжительная серия взрывов, слышная за 20 километров.

В то же время украинские СМИ, в том числе издание «Страна. ua», сообщили о вспыхнувшем после взрывов в Одессе пожаре. На момент прилёта, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по местам расположения Вооружённых сил Украины на северной окраине Харькова. Тогда же он рассказал о нанесении ударов по базам с живой силой ВСУ на турбазах в Очакове. Позднее официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что ВС РФ поразили штаб оперативного командования украинских войск «Юг».